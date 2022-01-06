"Поскольку мы эти долги не делали, постараемся сделать так, чтобы все остались довольны и при этом мы не платили эти деньги. Этим занимаются юристы. Они мне говорят, что у нас есть перспектива не платить то, чего мы не брали.

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В свое время нам удалось провести Евро-2012, удалось создать команду "Металлист". Я уверен, что мы сейчас создадим. Уже есть команда, инфраструктура есть. Часть приведена в порядок, остальное обязательно тоже устроим", – поделился Ярославский в интервью Football Hub.

Напомним, бывший владелец Металлиста, Сергей Курченко, покинул харьковский клуб с немалыми долгами.

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