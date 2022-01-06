"Оскільки ми цих боргів не робили, постараємося зробити так, щоб усі залишилися задоволеними і при цьому ми не платили цих грошей. Цим займаються юристи. Вони мені кажуть, що ми маємо перспективу не платити те, чого ми не брали.

"Шалені трансфери": Ярославський анонсував нові підписання Металіста

Свого часу нам вдалося провести Євро-2012, вдалося створити команду Металіст. Я впевнений, що ми й зараз створимо. Вже команда є, інфраструктура є. Частина приведена до ладу, решту обов'язково теж владнаємо", – поділився Ярославський у інтерв'ю Football Hub.

Нагадаємо, колишній власник Металіста, Сергій Курченко, залишив харківський клуб з чималими боргами.

Лунін виганяє привидів, вражає Анчелотті та повертає фанатів – іспанські ЗМІ про 2 матч українця за Реал