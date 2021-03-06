"Борги Курченка? Хоч я і сказав раніше, що за них відповідати не хочу, ви знаєте, я завжди хочу, щоб все було правильно зроблено, день і ніч займаюся з футболістами, з Женею Красніковим цими боргами. Сподіваюся, якось полюбовно з усіма домовимося.

"Розмови з Ярославським не було": Кучер відреагував на заяву олігарха відроджувати Металіст на базі Метала

Спецконфіскація, яка сталася, вважаю, є некоректною. Просто взяли людей і від усього відсунули, все майно і борги перемістили. Сьогодні незрозуміло, хто чи що є власником всього, що я побудував: Металіст, база, академія.

Чесно мушу сказати, не хочу навіть заходити на Металіст і в футбольну академію. В якому це все стані – для мене це буде розрив серця. Не можу дивитися на поля з дірками, там вода тече.

Курченко мені розірвав серце, коли порізав килим з емблемою Металіста. Я замовляв килим в Італії, він зроблений з чистої вовни. Це був символ того Металіста. А його просто порізали і постелили незрозуміло де", – сказав Ярославський в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста до 2012-го року, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Нещодавно бізнесмен зробив офіційну заяву щодо намірів відродити харківський клуб.

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