Ярославский активно работает над возвращением в футбол – Цыганык рассекретил нюансы реалистического камбэка

Экс-владелец харьковского Металлиста Александр Ярославский прилагает сверхусилия, чтобы вернуть в украинский футбол свою бывшую команду.

"Долгое время никак не могли выкупить долги Металлиста через определенную коррупционную историю в клубе. Ярославский сейчас хочет договориться с игроками, тренерами, менеджерами команды, которым клуб задолжал деньги.

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Деньги уже не имеют значения. Чтобы все, кому должен Курченко, написали отказ от долгов клуба. Кому-то он предложит работу, кому-то, может, деньги, кому-то больше, кому-то меньше... Но он хочет выкупить долги. Это называется санацией. Если я выкупаю долги, мне тогда должны отдать всю собственность (базу, стадион и марку Металлист).

Вот он договорится с Шавьером, Кристальдо и другими, и государство обязано отдать ему эту собственность Курченко, потому что он становится главным кредитором. Но сейчас есть решение (и оно будет обжаловано) о национализации. Не банкрутизации! А это уже надо будет покупать у государства. Ярославский этого не хочет. Он хочет стать полноценным владельцем, выкупив долги. Если это произойдет, а я знаю, что переговоры идут, тогда вернется Металлист. Его интересует Металлист, а не Металлист 1925.

Но надо, чтобы кто-то ему в этом помог, а не мешал. Главное, чтобы все написали, что они отказываются от этих долгов Курченко в пользу Ярославского. Это даст ему возможность по закону прийти в исполнительскую службу и сказать – вот прошел процесс банкрутизации, я выкупил все долги и вступаю во владение данной собственностью", – сказал Цыганык в программе Бомбардир.

К слову, Александр Ярославский был президентом Металлиста в 2005-2012 гг. За этот период харьковчане 6 раз брали бронзовые медали чемпионата, а в сезоне 2011/12 дошли до 1/4 финала Лиги Европы.

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