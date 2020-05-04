Ярославський активно працює над поверненням у футбол – Циганик розсекретив нюанси реалістичного камбеку

Екс-власник харківського Металіста Олександр Ярославський докладає надзусиль, аби повернути в український футбол свою колишню команду.

"Тривалий час ніяк не могли викупити борги Металіста через певну корупційну історію в клубі. Ярославський зараз хоче домовитися з гравцями, тренерами, менеджерами команди, яким клуб заборгував кошти.

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Гроші вже не мають значення. Щоб усі, кому винен Курченко, написали відмову від боргів клубу. Комусь він запропонує роботу, комусь, може, гроші, комусь більше, комусь менше… Але він хоче викупити борги. Це називається санацією. Якщо я викуповую борги, мені тоді мають віддати усю власність (базу, стадіон і марку Металіст).

От він домовиться з Шав’єром, Крістальдо та іншими, і держава зобов’язана віддати йому цю власність Курченка, бо він стає головним кредитором. Але зараз є рішення (і воно буде оскаржене) про націоналізацію. Не банкрутизацію! А це вже треба буде купувати у держави. Ярославський цього не хоче. Він хоче стати повноцінним власником, викупивши борги. Якщо це станеться, а я знаю, що перемовини йдуть, тоді повернеться Металіст. Його цікавить Металіст, а не Металіст 1925.

Але треба, щоб хтось йому у цьому допоміг, а не заважав. Головне, щоб всі написали, що вони відмовляються від цих боргів Курченка на користь Ярославського. Це дасть йому можливість за законом прийти у виконавську службу і сказати – ось пройшов процес банкрутизації, я викупив усі борги і вступаю у володіння даною власністю", – сказав Циганик у програмі Бомбардир.

До слова, Олександр Ярославський був президентом Металіста в 2005-2012 рр. За цей період харків'яни 6 разів брали бронзові медалі чемпіонату, а в сезоні 2011/12 дійшли до 1/4 фіналу Ліги Європи.

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