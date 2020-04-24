"Крысы бегали по плечам" Ярославский – о первом визите на базу Металлиста с Маркевичем

Бывший владелец харьковского Металлиста Александр Ярославский вспомнил первые шаги на посту руководителя "желто-синих". В частности, приглашение Мирона Маркевича на пост главного тренера.

"О том, что мы будем играть на таком уровне, я не мог себе и представить. Когда мы с Маркевичем впервые приехали на базу, крысы едва не прыгали по плечам. Никакой инфраструктуры, ничего не было.

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Затем мы взялись восстанавливать. Веселое было время. Без любви ничего невозможно сделать: ни Металлист построить, ни Евро провести, ни с пандемией бороться. Только любовь и ответственное отношение.

Первая встреча с Маркевичем? Тогда стоял вопрос о главном тренере. Мы хотели пригласить специалиста из Одессы, но мы с Маркевичем встретились в Киеве. Я говорю: "Давайте начинать". Звезды тогда сошлись в Харькове. Меня нашел Металлист, а Металлист нашел нас всех: Маркевича, Красникова. Весь менеджерский состав так до последнего дня и проработал. Как только они ушли, Металлист "приказал долго жить", – рассказал бизнесмен в комментарии Залишайся з футболом.

Напомним, что Александр Ярославский был президентом Металлиста в 2005-2012 гг., а Мирон Маркевич тренировал харьковчан в 2005-2014 гг. В сезоне 2011/12 "желто-синие" дошли до 1/4 финала Лиги Европы.

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