Ярмолюк оформил фантастическую статистику за 24 минуты против Ливерпуля – украинец в топе АПЛ
Полузащитник Егор Ярмолюк набирает обороты в первой команде Брентфорда.
"Пчелы" потерпели разгромное поражение от Ливерпуля (0:3), но 19-летний украинец эффективно использовал свои 24 минуты на поле.
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Ярмолюк успел сделать четыре попытки обводки, и все были успешными. Это шестой показатель во всем 12-м туре АПЛ, хотя хавбек Брентфорда получил мало времени. Возможно, главный тренер Томас Франк станет больше доверять украинскому легионеру, который 4 раза подряд выходил на концовки матчей.
Напомним, год назад Брентфорд заплатил СК Днепр-1 за Ярмолюка всего 1,5 млн евро. Прошлым летом клуб наградил полузащитника новым контрактом до 2028-го.
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