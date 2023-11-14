"Пчелы" потерпели разгромное поражение от Ливерпуля (0:3), но 19-летний украинец эффективно использовал свои 24 минуты на поле.

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Ярмолюк успел сделать четыре попытки обводки, и все были успешными. Это шестой показатель во всем 12-м туре АПЛ, хотя хавбек Брентфорда получил мало времени. Возможно, главный тренер Томас Франк станет больше доверять украинскому легионеру, который 4 раза подряд выходил на концовки матчей.

Напомним, год назад Брентфорд заплатил СК Днепр-1 за Ярмолюка всего 1,5 млн евро. Прошлым летом клуб наградил полузащитника новым контрактом до 2028-го.

Yehor Yarmoliuk completed the 6th most successful dribbles (4) in the #PL this weekend



He was only on the pitch for 12 minutes pic.twitter.com/4x96waNzdw — Brentford FC (@BrentfordFC) November 14, 2023

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