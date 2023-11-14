"Бджоли" зазнали розгромної поразки від Ліверпуля (0:3), але 19-річний українець ефективно використав свої 24 хвилини на полі.

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Ярмолюк встиг здійснити чотири спроби обведення, і всі були успішними. Це шостий показник у всьому 12 турі АПЛ, хоча хавбек Брентфорда отримав мало часу. Можливо, головний тренер Томас Франк почне більше довіряти українському легіонеру, який 4 рази поспіль виходив на кінцівки матчів.

Нагадаємо, рік тому Брентфорд заплатив СК Дніпро-1 за Ярмолюка всього 1,5 млн євро. Минулого літа клуб нагородив півзахисника новим контрактом до 2028-го.

Yehor Yarmoliuk completed the 6th most successful dribbles (4) in the #PL this weekend



He was only on the pitch for 12 minutes pic.twitter.com/4x96waNzdw — Brentford FC (@BrentfordFC) November 14, 2023

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