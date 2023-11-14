Ярмолюк оформив фантастичну статистику за 24 хвилини проти Ліверпуля – українець у топі АПЛ
Півзахисник Єгор Ярмолюк набирає обертів у першій команді Брентфорда.
"Бджоли" зазнали розгромної поразки від Ліверпуля (0:3), але 19-річний українець ефективно використав свої 24 хвилини на полі.
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Ярмолюк встиг здійснити чотири спроби обведення, і всі були успішними. Це шостий показник у всьому 12 турі АПЛ, хоча хавбек Брентфорда отримав мало часу. Можливо, головний тренер Томас Франк почне більше довіряти українському легіонеру, який 4 рази поспіль виходив на кінцівки матчів.
Нагадаємо, рік тому Брентфорд заплатив СК Дніпро-1 за Ярмолюка всього 1,5 млн євро. Минулого літа клуб нагородив півзахисника новим контрактом до 2028-го.
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