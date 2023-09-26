"Чем отличается футбол Ротаня и Мельгосы? Это разные тренеры, немножко другие игроки, но стиль не сильно отличается. Стараемся всегда играть через пас, строить нашу игру.

Ярмолюк мог стать игроком Динамо или Шахтера – хавбек признался, почему перебрался в Англию

Готов ли к вызову в первую команду страны? Именно для этого я в Брентфорде и работаю. Думаю, что если я начну играть в Премьер-лиге, то буду иметь шанс и в главной сборной", – сказал Ярмолюк в интервью Tribuna.

Напомним, сегодня Егор получил вызов в молодежную сборную Украины для участия в матчах отбора на Евро-2025 против Люксембурга и Англии.

Сборная Украины U-21 объявила заявку на матчи отбора к Евро-2025 против Люксембурга и Англии