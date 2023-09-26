Ярмолюк оценил шансы на вызов в сборную Украины, назвав главное условие для попадания в команду Реброва
Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк поделился мыслями относительно потенциального дебюта за национальную сборную.
"Чем отличается футбол Ротаня и Мельгосы? Это разные тренеры, немножко другие игроки, но стиль не сильно отличается. Стараемся всегда играть через пас, строить нашу игру.
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Готов ли к вызову в первую команду страны? Именно для этого я в Брентфорде и работаю. Думаю, что если я начну играть в Премьер-лиге, то буду иметь шанс и в главной сборной", – сказал Ярмолюк в интервью Tribuna.
Напомним, сегодня Егор получил вызов в молодежную сборную Украины для участия в матчах отбора на Евро-2025 против Люксембурга и Англии.
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