"Насколько был близок к переходу в Шахтер или Динамо? Были такие переговоры и с Динамо, и с Шахтером, но у меня была цель поехать в Англию. Считаю, что это цель для каждого игрока в Украине и в мире.

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Сначала я не верил своим глазам, когда попал сюда. Мне со всем очень помогли, клуб меня очень тепло принял. Мне предоставили работника клуба из Украины. Сейчас я очень рад, что оказался именно здесь, ведь я прогрессирую в этом клубе", – поделился Ярмолюк в интервью Tribuna.

Добавим, что Егор стал игроком Брентфорда в июле 2022 года. В текущем сезоне хавбек сыграл в 1 поединке, не отметившись результативными действиями.

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