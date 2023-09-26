Сборная Украины U-21 объявила заявку на матчи отбора к Евро-2025 против Люксембурга и Англии
Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса определился со списком игроков, которые смогут сыграть в октябрьских поединках отбора к чемпионату Европы.
В заявку сборной Украины U-21 попали 24 игрока, сообщает официальный сайт УАФ.
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Голкиперы: Нещерет, Кинарейкин, Фесюн.
Защитники: Вивчаренко, Боль, Батагов, Фарина, Скорко, Смоляков, Роман, Дидык, Салюк.
Полузащитники: Ярмолюк, Бражко, Волошин, Рубчинский, Яцик, Квасница, Кучерявый, Брагару, Очеретько.
Нападающие: Гуничев, Краснопир, Вьюнник.
Напомним, что сборная Украины U-21 сыграет против Люксембурга 12 октября (начало в 20:30), а против Англии – 16 октября (начало в 19:30).
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