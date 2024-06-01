Сборная Украины со звездными игроками сыграет второй матч в турнире Пике Kings League Infojob. Где смотреть матч онлайн, подскажет "Футбол 24".

Михаил Лебига и Андрей Шевченко / фото из соцсетей

Команда UA Steel которую организовали легенда украинского футбола Андрей Шевченко и стример Михаил Лебига, сыграет второй матч на турнире Kings League Infojob.

Украина с Шевченко и рядом звезд сборной потерпела разгромное поражение в дебютном матче в лиге Пике

UA Steel будет противостоять команде Murash FC. В составе украинцев сыграют: Коноплянка, Шелаев, Чигринский, Мораес, Срна, Эдмар, Марлос, Воронин, Морозюк, Федецкий, Федорчук. Матч начнется в 04:00 по киевскому времени.

Следить можно на твич-канале Михаила Лебиги или на Setanta Sports (видео – чуть ниже).

Стоит напомнить, что в первом матче UA Steel уступила G3X FC со счетом 0:4.