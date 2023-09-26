"Чим відрізняється футбол Ротаня та Мельгоси? Це різні тренери, трошки інші гравці, але стиль не сильно відрізняється. Намагаємось завжди грати через пас, будувати нашу гру.

Ярмолюк міг стати гравцем Динамо або Шахтаря – хавбек зізнався, чому перебрався до Англії

Чи готовий до виклику у першу команду країни? Саме для цього я у Брентфорді і працюю. Думаю, що якщо я почну грати у Прем'єр-лізі, то матиму шанс і в головній збірній", – сказав Ярмолюк в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, сьогодні Єгор отримав виклик у молодіжну збірну України для участі у матчах відбору на Євро-2025 проти Люксембурга та Англії.

Збірна України U-21 оголосила заявку на матчі відбору до Євро-2025 проти Люксембургу та Англії