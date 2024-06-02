МЛС

Интер Майами – Сент-Луис Сити – 3:3

Голы: Месси, 25, Суарес, 45+2, Альба, 85 – Деркин, 15, Василев, 41, Суарес, 68 (аг)

Деркин "размочил" счет эффектным ударом с линии полукруга, но Месси ответил красотой в похожем стиле. Вскоре Интер пропустил от своего бывшего игрока – Индианы Василева. Кривцов не смог накрыть соперника, а Коллендер пустил в ближний угол. Украинца снимут уже в перерыве...

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На авансцену вышел Луис Суарес. В компенсированное время "Эль Пистолеро" сделал счет 2:2, но после отдыха случайно срезал мяч в собственные ворота. В конце матча спасти хотя бы ничью удалось другой легенде Барселоны. 35-летний Альба прилетел выполнять роль центрфорварда и установил финальные 3:3.

Интер набрал всего очко в последних 2 турах МЛС и дает шанс соперникам приблизиться. Пока "цапли" остаются на вершине таблицы Восточной конференции.

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