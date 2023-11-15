"Думаю, что он становится все лучше и лучше. За последние 5-6 недель Ярмолюк хорошо тренировался и показал, что должен быть частью этой команды.

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Он заслужил право выйти на поле против Бернли, Челси, Веста Хэма и Ливерпуля. Его влияние только растет, поэтому я доволен тем, что вижу. Мы очень верим в Егора", – цитирует Франка Standard.

Напомним, Ярмолюк четыре раза подряд выходил из лавы запасных на 15-20 минут и демонстрировал уверенную игру. Standard предсказывает 19-летнему хавбеку дебютный выход в старте Брентфорда на матч АПЛ 25 ноября – украинское дерби против Арсенала Александра Зинченко.

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