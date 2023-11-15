"Гадаю, що він стає все кращим і кращим. За останні 5-6 тижнів Ярмолюк добре тренувався і показав, що повинен бути частиною цієї команди.

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Він заслужив право вийти на поле проти Бернлі, Челсі, Вест Хема і Ліверпуля. Його вплив лише зростає, тому я задоволений тим, що бачу. Ми дуже віримо у Єгора", – цитує Франка Standard.

Нагадаємо, Ярмолюк чотири рази поспіль виходив з лави запасних на 15-20 хвилин і демонстрував впевнену гру. Standard пророкує 19-річному хавбеку дебютний вихід у старті Брентфорда на матч АПЛ 25 листопада – українське дербі проти Арсенала Олександра Зінченка.

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