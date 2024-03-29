Ярмолюк "конфліктує" з дівчиною через відпочинок: "Я хотів би пограти в комп’ютерні ігри"
Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк та його кохана Валерія змушені шукати компроміси для спільного дозвілля.
Ярмолюк: У свій вихідний я хотів би пограти в комп’ютерні ігри, але моя дівчина думає інакше. Їй подобається виходити всюди.
Валерія: Так, я люблю кудись виходити. Можливо, парк чи шопінг.
Я: Улюблене місце в Лондоні? Для мене це тренувальне поле.
В: Для мене точно ні (сміється)! Бо він там проводить дуже багато часу, і я так сумую за ним. Я так люблю лондонські парки, просто одержима ними. Тут так красиво.
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Я: В Англії всі дуже доброзичливі. Чесно, коли заходиш, скажімо, у якийсь паб, усі, коли дізнаються, що ми українці, починають питати нас про Україну. Наприклад, кілька днів тому ми посиділи в ресторані української їжі з такими гравцями, як Льюїс-Поттер, Коллінз, Хікі, Мі, їли українські страви.
Звісно, я спілкуюся з українськими гравцями з інших клубів АПЛ – Зінченком, Мудриком, Забарним, Миколенком. Ми з усіма говоримо.
В: Перші 6-8 місяців були дуже важкими для нас, бо ми тут не жили. Ми були людьми з іншої країни, іншої культури. Але зараз я не можу уявити наше життя деінде.
Я: Згоден. Втім, гадаю, це нормально. Нам потрібен був час, щоб адаптуватися, звикнути до всього тут. Зараз все ідеально. Тут все добре.
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