Ярмолюк: У свій вихідний я хотів би пограти в комп’ютерні ігри, але моя дівчина думає інакше. Їй подобається виходити всюди.

Валерія: Так, я люблю кудись виходити. Можливо, парк чи шопінг.

Я: Улюблене місце в Лондоні? Для мене це тренувальне поле.

В: Для мене точно ні (сміється)! Бо він там проводить дуже багато часу, і я так сумую за ним. Я так люблю лондонські парки, просто одержима ними. Тут так красиво.

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Я: В Англії всі дуже доброзичливі. Чесно, коли заходиш, скажімо, у якийсь паб, усі, коли дізнаються, що ми українці, починають питати нас про Україну. Наприклад, кілька днів тому ми посиділи в ресторані української їжі з такими гравцями, як Льюїс-Поттер, Коллінз, Хікі, Мі, їли українські страви.

Звісно, я спілкуюся з українськими гравцями з інших клубів АПЛ – Зінченком, Мудриком, Забарним, Миколенком. Ми з усіма говоримо.

В: Перші 6-8 місяців були дуже важкими для нас, бо ми тут не жили. Ми були людьми з іншої країни, іншої культури. Але зараз я не можу уявити наше життя деінде.

Я: Згоден. Втім, гадаю, це нормально. Нам потрібен був час, щоб адаптуватися, звикнути до всього тут. Зараз все ідеально. Тут все добре.

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