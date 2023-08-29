Украинец получил место в старте на матч 1/32 Кубка английской лиги против Ньюпорта (четвертый дивизион).

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Для 19-летнего Ярмолюка это дебют в основе Брентфорда в рамках официального матча. Летом 2022-го полузащитника подписали из СК Днепр-1, но с тех пор он мог похвастаться всего 18 минутами за первую команду "пчел" в том же Кубке лиги (ноябрь, вылет от Гиллингема). Два месяца назад украинец подписал новый контракт на 3 года. Главный тренер Брентфорда Томас Франк обещал давать Ярмолюку больше шансов в нынешней кампании и не соврал.

Матч Ньюпорт – Брентфорд начнется в 21:45 по киевскому времени.