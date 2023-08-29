Українець отримав місце у старті на матч 1/32 Кубка англійської ліги проти Ньюпорта (четвертий дивізіон).

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Для 19-річного Ярмолюка це дебют у основі Брентфорда в рамках офіційного матчу. Влітку 2022-го півзахисника підписали зі СК Дніпро-1, але відтоді він міг похизуватися лише 18 хвилинами за першу команду "бджіл" у тому-таки Кубку ліги (листопад, виліт від Гіллінгема). Два місяці тому українець підписав новий контракт на 3 роки. Головний тренер Брентфорда Томас Франк обіцяв давати Ярмолюку більше шансів у нинішній кампанії і не збрехав.

Матч Ньюпорт – Брентфорд розпочнеться о 21:45 за київським часом.