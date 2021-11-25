Ярмоленко не смог сыграть против Генка, но на большинство кубковых матчей 31-летний украинец выходит в стартовом составе. Нынешний поединок – не исключение. Где смотреть матч Рапид – Вест Хэм онлайн? Игру показывает MEGOGO Футбол Третий. Матч, как и онлайн-трансляция Рапид – Вест Хэм на "Футбол 24", стартует в 19:45. Отмечаем, что экс-динамовца рисуют в центре нападения, хотя он также может меняться позициями с правым вингером Боуэном. Соперником является венский клуб, не пустивший Зарю в групповой этап Лиги Европы. В первом круге Ярмоленко помог ВХЮ обыграть Рапид дома. "Молоты" забронировали себе путевку в плей-офф турнира, но все еще борются за первое место. Для этого лондонцам нужно либо побеждать, либо завершать ничьей при условии, что загребское Динамо не победит Генк.

Зінченко з відзнакою Гвардіоли і секрет Ярмоленка: українське дербі в Лондоні очима англійських ЗМІ та фанатів