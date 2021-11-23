Аталанта расписала мировую с Янг Бойз (3:3) в Лиге чемпионов. Обзор матча и игры Руслана Малиновского читайте на "Футбол 24".

Малиновский вел игру Аталанты

Руслан на выходных удачно вышел на замену и забил фирменный гол, поэтому Джан Пьеро Гасперини решил, что украинец готов к стартовому составу. Малиновский сформировал группу атаки с Сапатой и Пашаличем и действовал поближе к правому флангу.

Янг Бойз – Аталанта – 3:3 – видео голов и обзор матча

На старте встречи игра Аталанты шла через Руслана. Он агрессивно прессинговал, постоянно предлагал себя, обыгрывался с Дзаппакостой и обострял. Аталанта забила быстрый гол, прорвав противоположный фланг (Фройлер вбежал в свободную зону и ассистировал Сапате), но гораздо активнее работала бровка Малиновского.

Украинец неточно пробил с выгодной позиции, но создавал моменты для партнеров. Малиновский точно подавал угловые (Паломино пробил в сантиметрах над перекладиной), а еще дважды умными передачами вывел на удар Пашалича (хорват раз промахнулся, раз не сумел пробить).

Руслан классно прикрывал мяч корпусом, а соперники смело фолили против него – 4 нарушения до перерыва. Во втором тайме тактика Янг Бойз не изменилась, поэтому Малиновский заработал перспективный штрафной и остро исполнил его.

Малиновский стал лучшим игроком Аталанты. Оценка SofaScore – 7.6. В действиях Руслана было достаточно брака, но он перекрыл это огромным старанием в прессинге и рядом хороших решений на мяче. В активе украинца 3 передачи под удар, 8 нацеленных кроссов и качественный удар.

Смелые Янг Бойз показывают пример

Швейцарцы пропустили на 10-й минуте, но не сникли. Команда продолжала спокойно разыгрывать мяч от своих ворот, выманивая Аталанту в прессинг, и строить атаки через короткий пас. Гости неплохо накрывали Янг Бойз, но когда возникал сбой – вылетала перспективная атака на ворота Муссо. Эбишер не попал в цель, а Нгамалеу просил пенальти.

Янг Бойз улучшили прессинг и полностью отвели игру от своих ворот. Хозяевам не хватало класса, но они все равно смело шли вперед. Хороший пример маленьким командам в Лиге чемпионов. Осмысленная игра швейцарцев была вознаграждена. В конце первого тайма Янг Бойз с углового сравняли счет – Эбишер подал, Сибачо замкнул ближнюю стойку.

Без везения действительно не обошлось, ведь хозяева завершали тайм в большинстве – Нгамалеу случайным фолом сломал Дзаппакосту. Аталанта не успела провести замену, а фланг вынужден был закрывать Малиновский, которого дважды в течение минуты накрутили. Янг Бойз в тот момент был близок ко второму голу.

Безумная ничейная концовка

Во втором тайме бергамаски снова забили быстрый мяч – шикарно пробил Паломино. Янг Бойз не сдались и со временем перехватили инициативу. Хороший момент создал себе Элиа, обыгравшись с партнером в стенку. Вскоре Мамбимби мог сравнять счет, но заблокировала оборона Аталанты.

Пошла рваная игра, мяч переходил от одной команды к другой, постоянные фолы. И Янг Бойз в этом футболе нашли свой шанс. Швейцарцы показали наигранную комбинацию после аута – Нгамалеу прокинул на Сьерро, а тот поразил дальний угол. Еще через несколько минут Янг Бойз вышли вперед благодаря безумному выстрелу в "девятку" от Хефти!

Но и на этом все не завершилось. Гасперини выпустил Муриэля, а тот сразу же забил хитрым ударом со штрафного. "Мальчики" устроили финальную навалу, расстреливали ворота Аталанты, но в четвертый раз пробить Муссо не сумели.

3:3 – безумная ничья! Янг Бойз с 4 очками остались на последнем месте группы F и драматично потеряли шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Аталанта еще может пробиться в 1/8. У бергамасков 6 баллов и матч с Вильярреалом (7 пунктов) в последнем туре.

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