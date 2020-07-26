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Ярмоленко забил гол в последнем матче сезона – видео курьезного шедевра

20:06 - Читати українською
Ярмоленко забил гол в последнем матче сезона – видео курьезного шедевра
Андрей Ярмоленко / Getty images

Вингер лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко результативно провел матч 38-го тура АПЛ против Астон Виллы.

85’ Андрей Ярмоленко
 
Джек Грилиш 84’
84’ Джек Грилиш
85’ Андрей Ярмоленко

Украинец начал матч на скамейке запасных и появился на поле сразу после перерыва, когда счет был еще не открытым.

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Первой забила Астон Вилла благодаря эффектному удару Джека Грилиша. Однако уже через минуту Вест Хэм восстановил равновесие. Деклан Райс классно перевел мяч на Ярмоленко, а тот в своем стиле сместился в центр под удар, защитник попытался заблокировать, но только усложнил ситуацию – из-за рикошета мяч полетел по сумасшедшей траектории без шансов для голкипера.

Добавим, что это был последний матч для обеих команд в нынешнем сезоне АПЛ. Андрей Ярмоленко в текущей кампании провел 23 поединка, в которых забил 5 голов и отдал один ассист.

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Англия Андрей Андрей Ярмоленко Видеоновости Главное Вест Хэм Вест Хэм Украинцы за рубежом Вест Хэм - Астон Вилла
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