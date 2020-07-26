Ярмоленко забил гол в последнем матче сезона – видео курьезного шедевра

Украинец начал матч на скамейке запасных и появился на поле сразу после перерыва, когда счет был еще не открытым.

Ярмоленко рискует покинуть Вест Хэм – украинец попал в "черный список" Мойеса

Первой забила Астон Вилла благодаря эффектному удару Джека Грилиша. Однако уже через минуту Вест Хэм восстановил равновесие. Деклан Райс классно перевел мяч на Ярмоленко, а тот в своем стиле сместился в центр под удар, защитник попытался заблокировать, но только усложнил ситуацию – из-за рикошета мяч полетел по сумасшедшей траектории без шансов для голкипера.

Добавим, что это был последний матч для обеих команд в нынешнем сезоне АПЛ. Андрей Ярмоленко в текущей кампании провел 23 поединка, в которых забил 5 голов и отдал один ассист.

Ярмоленко забил спасительный гол в финальном матче Вест Хэма в АПЛ – украинец стал единственным, кто попал в ворота