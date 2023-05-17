Аль-Айн и Аль-Наср сыграли первый полуфинал Кубка Лиги ОАЭ 2022/23. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Лиги ОАЭ. 1/2 финала, первый матч

Аль-Айн – Аль-Наср – 4:1

Голы: Ярмоленко, 59 (пен), Паласиос, 69, Рахими, 77, 90+4 – Таарабт, 90+2

Команда Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко имеет последнюю возможность добыть хоть какой-то трофей в сезоне 2022/23. В чемпионате Аль-Айн стал вторым, а в финале Кубка президента ОАЭ проиграл серию пенальти Шардже. Кубок лиги – последняя возможность спасти сезон. Соперником Аль-Айна в полуфинале стал Аль-Наср, завершивший чемпионат на 9-й позиции.

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Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе, но до перерыва отличиться результативными действиями не смог. Обе команды имели несколько моментов, однако ни одного из них не использовали. Самыми памятными эпизодами первого тайма стал промах Сантоса мимо ворот (уже на 3-й минуте бразилец не попал с нескольких метров) и его же неудачный удар, рассмешивший болельщиков. В итоге Сергей Ребров заменил его еще до перерыва.

Во втором тайме Аль-Айн забил. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти в ворота Аль-Насра на 59-й минуте. Андрей Ярмоленко реализовал 11-метровый, забив свой 12-й гол в сезоне. Также в его активе 6 ассистов.

Ответный матч будет сыгран в воскресенье, 21 мая. Начало – в 18:35 по киевскому времени. Другого финалиста Кубка лиги ОАЭ определят Аль-Джазира и Шарджа.