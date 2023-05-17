Аль-Айн та Аль-Наср зіграли перший півфінал Кубка Ліги ОАЕ 2022/23. Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок ліги ОАЕ. 1/2 фіналу, перший матч

Аль-Айн – Аль-Наср – 4:1

Голи: Ярмоленко, 59 (пен), Паласіос, 69, Рахімі, 77, 90+4 – Таарабт, 90+2

Команда Сергія Реброва та Андрія Ярмоленка має останню можливість здобути бодай якийсь трофей у сезоні 2022/23. У чемпіонаті Аль-Айн став другим, а у фіналі Кубка президента ОАЕ програв серію пенальті Шарджі. Кубок ліги – остання можливість врятувати сезон. Суперником Аль-Айна у півфіналі став Аль-Наср, який завершив чемпіонат на 9-й позиції.

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Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі, але до перерви відзначитися результативними діями не зумів. Обидві команди мали по кілька нагод, однак жодної з них не використали. Найпам'ятнішими епізодами першого тайму став промах Сантоса повз ворота (вже на 3-й хвилині бразилець схибив з кількох метрів) і його ж невдалий удар, який розсмішив уболівальників. У підсумку, Сергій Ребров замінив його ще до перерви.

У другому таймі Аль-Айн таки забив. Арбітр після перегляду VAR призначив пенальті у ворота Аль-Насра на 59-й хвилині. Андрій Ярмоленко реалізував 11-метровий, забивши свій 12-й гол у сезоні. Також у його активі 6 асистів.

Матч-відповідь буде зіграний у неділю, 21 травня. Початок – о 18:35 за київським часом. Іншого фіналіста Кубка ліги ОАЕ визначать Аль-Джазіра та Шарджа.