Слухи вокруг будущего украинского тренера Сергея Реброва до сих пор не утихают.

Олимпиакос отказался от кандидатуры Сергея Реброва, поскольку специалист имеет предложения как от Аль-Айна, так и от сборной Украины, сообщает SPORT24.

Ребров стал приоритетом на должность главного тренера для скандального владельца двух клубов

Отмечается, что украинец может выбрать одно из предложений или же совместить работу в клубе и сборной Украины. Аль-Айн хочет продлить соглашение (не называется, на какой срок), тогда как УАФ якобы предлагает контракт на 3 года.

К слову, Ребров в предпоследнем туре потерял шансы на чемпионство с Аль-Айном. Сергея Станиславовича длительное время сватают в сборную Украины, которую временно возглавлял Руслан Ротань.

Ребров получил новый вариант трудоустройства – многолетний участник Лиги чемпионов, переживающий большой кризис