Ребров может возглавить сборную Украины, не покидая Аль-Айн
Слухи вокруг будущего украинского тренера Сергея Реброва до сих пор не утихают.
Олимпиакос отказался от кандидатуры Сергея Реброва, поскольку специалист имеет предложения как от Аль-Айна, так и от сборной Украины, сообщает SPORT24.
Ребров стал приоритетом на должность главного тренера для скандального владельца двух клубов
Отмечается, что украинец может выбрать одно из предложений или же совместить работу в клубе и сборной Украины. Аль-Айн хочет продлить соглашение (не называется, на какой срок), тогда как УАФ якобы предлагает контракт на 3 года.
К слову, Ребров в предпоследнем туре потерял шансы на чемпионство с Аль-Айном. Сергея Станиславовича длительное время сватают в сборную Украины, которую временно возглавлял Руслан Ротань.
Ребров получил новый вариант трудоустройства – многолетний участник Лиги чемпионов, переживающий большой кризис