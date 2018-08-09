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Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма – британские СМИ спрогнозировали состав на Ливерпуль

13:25 149 Читати українською
Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма – британские СМИ спрогнозировали состав на Ливерпуль
Андрей Ярмоленко / Фото ФК Вест Хэм

Украинский легионер Вест Хэма Андрей Ярмоленко близок к своему дебюту в чемпионата Англии.

Уже в пятницу, 10 августа, начинается новый сезон АПЛ, и ведущие издания стараются спрогнозировать стартовые составы команд.

Ресурс football.london и thesun убеждены, что наставник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини выставит на матч против Ливерпуля украинского полузащитника Андрея Ярмоленко.

Ярмоленко получил неоднозначную оценку от английских СМИ за предсезонную подготовку с Вест Хэмом

Состав Вест Хэма по версии football.london:

Голкипер: Лукаш Фабиански

Защитники: Райан Фредерикс, Исса Диоп, Деклан Райс, Артур Масуаку

Полузащитники: Педро Обианг, Джек Уилшир, Фелипе Андерсон, Андрей Ярмоленко

Нападающие: Марко Арнаутович, Хавьер Чичарито

Напомним, матч 1-го тура АПЛ Ливерпуль – Вест Хэм состоится 12 августа, начало в 15:30.

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Ливерпуль - Вест Хэм: Воскресенье 12 августа 2018

Ливерпуль
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дн
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час
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37
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Вест Хэм
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Англия Вест Хэм Вест Хэм Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини Ливерпуль - Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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