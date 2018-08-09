Ярмоленко выйдет в старте Вест Хэма – британские СМИ спрогнозировали состав на Ливерпуль

Украинский легионер Вест Хэма Андрей Ярмоленко близок к своему дебюту в чемпионата Англии.
Уже в пятницу, 10 августа, начинается новый сезон АПЛ, и ведущие издания стараются спрогнозировать стартовые составы команд.
Ресурс football.london и thesun убеждены, что наставник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини выставит на матч против Ливерпуля украинского полузащитника Андрея Ярмоленко.
Ярмоленко получил неоднозначную оценку от английских СМИ за предсезонную подготовку с Вест Хэмом
Состав Вест Хэма по версии football.london:
Голкипер: Лукаш Фабиански
Защитники: Райан Фредерикс, Исса Диоп, Деклан Райс, Артур Масуаку
Полузащитники: Педро Обианг, Джек Уилшир, Фелипе Андерсон, Андрей Ярмоленко
Нападающие: Марко Арнаутович, Хавьер Чичарито
Напомним, матч 1-го тура АПЛ Ливерпуль – Вест Хэм состоится 12 августа, начало в 15:30.
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