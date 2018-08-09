Ярмоленко вийде у старті Вест Хема – британські ЗМІ спрогнозували склад на Ліверпуль

Український легіонер Вест Хема Андрій Ярмоленко близький до свого дебюту в чемпіонату Англії.

Вже у п'ятницю, 10 серпня, розпочинається новий сезон АПЛ, і провідні видання стараються спрогнозувати стартові склади команд.

Ресурс football.london і thesun переконані, що наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні виставить на матч проти Ліверпуля українського півзахисника Андрія Ярмоленка.

Ярмоленко отримав неоднозначну оцінку від англійських ЗМІ за передсезонну підготовку з Вест Хемом

Склад Вест Хема за версією football.london:

Голкіпер: Лукаш Фабіанскі

Захисники: Раян Фредерікс, Ісса Діоп, Деклан Райс, Артур Масуаку

Півзахисники: Педро Обіанг, Джек Вілшер, Феліпе Андерсон, Андрій Ярмоленко

Нападники: Марко Арнаутовіч, Хав’єр Чічаріто

Нагадаємо, матч 1-го туру АПЛ Ліверпуль – Вест Хем відбудеться 12 серпня, початок о 15:30.

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