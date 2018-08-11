Ярмоленко восстановился после травмы и может сыграть против Ливерпуля

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини назвал игроков, которые находятся в лазарете команды и не сыграют против Ливерпуля, среди них не оказалось полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко.

"Предсезонка закончилась, и думаю, что мы очень хорошо поработали. Кроме трех игроков, которые выбыли на длительное время, а это Рид, Кэрролл и Лансини, все остальные в порядке. Ну и еще маленькая проблема у Фернандеса", – цитирует Пеллегрини пресс-служба Вест Хэма.

Напомним, что из-за травмы украинец пропустил несколько товарищеских игр Вест Хэма перед стартом сезона.

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Андрей Ярмоленко перебрался в Лондон этим летом с дортмундской Боруссии. "Шмели" получили за игрока сборной Украины около 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне украинец принял участие в 18 матчах в немецкой Бундеслиге, в которых отметился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Отметим, что в первом туре Премьер-лиги Вест Хэм встретится с Ливерпулем. Встреча состоится 12 августа и начнется в 15:30 по киевскому времени.

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