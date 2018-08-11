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Ярмоленко відновився після травми і може зіграти проти Ліверпуля

09:54 509 Читать на русском
Ярмоленко відновився після травми і може зіграти проти Ліверпуля
Андрій Ярмоленко / фото із соцмереж

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні назвав гравців, які знаходяться в лазареті команди і не зіграють проти Ліверпуля, серед них не виявилося півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка.

"Предсезонка закінчилася, і думаю, що ми дуже добре попрацювали. Крім трьох гравців, які вибули на тривалий час, а це Рід, Керролл і Лансіні, всі інші в порядку. Ну і ще маленька проблема є у Фернандеса", – цитує Пеллегріні прес-служба Вест Хема.

Нагадаємо, що через травми українець пропустив кілька товариських ігор Вест Хема перед стартом сезону.

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Андрій Ярмоленко перебрався у Лондон цього літа із дортмундської Борусії. "Джмелі" отримали за гравця збірної України близько 20 мільйонів євро.

У минулому сезоні українець взяв участь у 18 матчах в німецькій Бундеслізі, в яких відзначився 3 забитими м'ячами і 2 результативними передачами.

Відзначимо, що в першому турі Прем'єр-ліги Вест Хем зіграє з Ліверпулем. Зустріч відбудеться 12 серпня і розпочнеться о 15:30 за київським часом.

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Ліверпуль - Вест Хем: Неділя 12 серпня 2018

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