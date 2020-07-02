Ярмоленко ворвался в топ-тройку бомбардиров АПЛ среди украинцев – он опережает график Шевченко и Реброва

Украинский вингер лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко забил победный гол в матче 32-го тура АПЛ против Челси.

Мяч в ворота Кепы Аррисабалаги стал для 30-летнего Ярмоленко 6-м за два сезона в английской Премьер-лиге. По этому показателю он опередил Андрея Воронина, который в 27 матчах забил 5 голов за Ливерпуль.

Пушка Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Челси – 3:2

Теперь Ярмоленко единолично занимает третье место в списке лучших бомбардиров АПЛ среди украинцев. Впереди только Андрей Шевченко (9 голов в 48 играх за Челси) и Сергей Ребров, который отличился 10 раз в 59 матчах за Тоттенхэм. Однако, Ярмоленко имеет лучший бомбардирский график. Шевченко тратил на забитый мяч в среднем 469 минут, Ребров – 512, Воронин – 367, а у вингера Вест Хэма этот показатель лишь 330 минут на гол.

Напомним, Ярмоленко стал героем Вест Хэма в матче 32-го тура АПЛ против Челси. Украинец вышел на замену на 78-й минуте, а в конце матча забил победный гол. Благодаря победе над "синими" Вест Хэм набрал 30 очков и оторвался от зоны вылета на 3 пункта. В активе самого Ярмоленко в нынешнем сезоне теперь 4 гола и один ассист в 17-ти встречах.

Вест Хэм победил Челси: забитый гол и триумфальный футбол от Ярмоленко, Антонио – герой встречи, Кепа – не топ-вратарь