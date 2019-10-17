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Ярмоленко вернулся в расположение Вест Хэма – украинец в отличном настроении после матчей за сборную

15:43 95 Читати українською
Ярмоленко вернулся в расположение Вест Хэма – украинец в отличном настроении после матчей за сборную
Андрей Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко вернулся в лондонский Вест Хэм после матчей национальных сборных.

Игрок сборной Украины в отличном настроении прибыл на сегодняшнюю тренировку лондонского клуба на базу в Чадвел Хит.

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Напомним, Ярмоленко принял участие в обоих октябрьских матчах сборной Украины в отборе к Евро-2020. В игре против Литвы (2:0) 29-летний футболист провел на поле 65 минут, а в матче с Португалией (2:1) – все 90 с добавленными. Именно Ярмоленко стал автором победного гола в ворота действующих чемпионов Европы.

Свой следующий матч Вест Хэм сыграет 19-го октября против Эвертона на Гудисон Парк.

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Англия Украинцы за рубежом Видеоновости Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм
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