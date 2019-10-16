toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ ЕВРО-2020

Ярмоленко роскошно посрамил двух игроков Португалии, даже не коснувшись мяча, – УЕФА отметил игру украинца

08:50 243 Читати українською
Ярмоленко роскошно посрамил двух игроков Португалии, даже не коснувшись мяча, – УЕФА отметил игру украинца
Андрей Ярмоленко (слева) / Футбол 24

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко отличился гениальным решением в одном из эпизодов матча против Португалии.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

УЕФА в своем официальном Twitter отметил атаку "сине-желтых", в которой представитель Вест Хэма продемонстрировал тонкое понимание игры.

Україна – Португалія: Пятов краде шоу в Роналду, наші люди знову в топ-5 гравців Євро – оцінки за диво-вихід на ЧЄ-2020

Ярмоленко попросил передачу от Руслана Малиновского, находясь перед штрафной Португалии в окружении двух соперников. В последний момент вингер заметил забегание Александра Караваева и просто пропустил мяч под собой, чем изрядно удивил оппонентов. Благодаря такому решению Ярмоленко правый защитник сборной Украины получил немало пространства на фланге, однако атака не привела к голу.

Напомним, именно полузащитник Вест Хэма забил победный гол в ворота Португалии, который обеспечил нашей сборной досрочный выход на Евро-2020.

Украина – Португалия: выходим на Евро-2020 с 1-го места – футбольные киборги, кайф, гордость и нефартовый Роналду

blog_ava
Швеция – Испания: феерия голкиперов, незаменимый Фабиан Руис и выход "Фурии Рохи" на Евро-2020, оставляющий вопросы
02:15
218
Теги
Видеоновости Евро-2020 Украина - Португалия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Украина Украина Сборная Украины УЕФА
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
11
час
:
52
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук