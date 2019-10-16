Ярмоленко роскошно посрамил двух игроков Португалии, даже не коснувшись мяча, – УЕФА отметил игру украинца

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко отличился гениальным решением в одном из эпизодов матча против Португалии.

УЕФА в своем официальном Twitter отметил атаку "сине-желтых", в которой представитель Вест Хэма продемонстрировал тонкое понимание игры.

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Ярмоленко попросил передачу от Руслана Малиновского, находясь перед штрафной Португалии в окружении двух соперников. В последний момент вингер заметил забегание Александра Караваева и просто пропустил мяч под собой, чем изрядно удивил оппонентов. Благодаря такому решению Ярмоленко правый защитник сборной Украины получил немало пространства на фланге, однако атака не привела к голу.

Напомним, именно полузащитник Вест Хэма забил победный гол в ворота Португалии, который обеспечил нашей сборной досрочный выход на Евро-2020.

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