Ярмоленко повернувся у розташування Вест Хема – українець у чудовому настрої після матчів за збірну

Нападник збірної України Андрій Ярмоленко повернувся в лондонський Вест Хем після матчів національних збірних.

Гравець збірної України в чудовому настрої прибув на сьогоднішнє тренування лондонського клубу на базу в Чадвел Хіт.

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Нагадаємо, Ярмоленко взяв участь в обох жовтневих матчах збірної України у відборі до Євро-2020. У грі проти Литви (2:0) 29-річний футболіст провів на полі 65 хвилин, а в матчі з Португалією (2:1) – всі 90 з доданими. Саме Ярмоленко став автором переможного гола у ворота чинних чемпіонів Європи.

Свій наступний матч Вест Хем зіграє 19-го жовтня проти Евертона на Гудісон Парк.

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