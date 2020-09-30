Ярмоленко вернулся в основу Вест Хэма – украинец в старте на Эвертон в Кубке лиги, онлайн-трансляция
Главный тренер лондонского Вест Хэма Дэвид Мойес определился со стартовым составом команды на поединок 4-го раунда Кубка английской лиги против ливерпульского Эвертона. Андрей Ярмоленко сыграет с первых минут.
Украинец попал в основу "молотков" на поединок против мерсисайдцев, сообщает официальный твиттер клуба.
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Стартовый состав Вест Хэма:
Рэндольф – Джонсон, Бальбуэна, Райс, Крессвелл – Нобл – Снодграсс, Лансини, Андерсон, Ярмоленко – Алле
Отметим, что Ярмоленко просидел на скамейке запасных в матче 3-го тура АПЛ против Вулверхэмптона. Зато в предыдущем раунде Кубка лиги украинский вингер стал творцом разгрома Халла (5:1), оформив 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.
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Эвертон – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча