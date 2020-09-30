Головний тренер лондонського Вест Хема Девід Мойєс визначився зі стартовим складом команди на поєдинок 4-го раунду Кубка англійської ліги проти ліверпульського Евертона. Андрій Ярмоленко зіграє з перших хвилин.

Українець потрапив до основи "молотків" на поєдинок проти мерсисайдців, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Стартовий склад Вест Хема:

Рендольф – Джонсон, Бальбуена, Райс, Крессвелл – Нобл – Снодграс, Лансіні, Андерсон, Ярмоленко – Аллє

Відзначимо, що Ярмоленко просидів на лаві запасних у матчі 3-го туру АПЛ проти Вулверхемптона. Натомість у попередньому раунді Кубка ліги український вінгер став творцем розгрому Халла (5:1), оформивши 2 забиті м'ячі та 2 результативні передачі.

Вест Хем сенсаційно знищив Вулверхемптон – конкурент Ярмоленка оформив дубль, українець просидів матч на лаві запасних

Евертон – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу