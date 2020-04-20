Ярмоленко в Серии А – скептический прогноз для лидера сборной Украины

Известный итальянский агент Марко Трабукки считает, что вингеру сборной Украины Андрею Ярмоленко было бы трудно стать звездой Серии А.

"Он может спокойно играть в ряде итальянских клубов. Но стать звездой будет не так просто. Даже Мхитарян, который сделал более успешную карьеру, чем Ярмоленко, привыкал к Серии А три месяца и только сейчас стал блестяще выступать за Рому", – сказал Трабукки в эфире Великого футбола.

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К слову, карьерный путь Ярмоленко и Мхитаряна действительно похож: после удачных выступлений в УПЛ оба оказались в дортмундской Боруссии, а затем перебрались в Англию, где армянин защищал цвета Манчестер Юнайтед и Арсенала, а украинец – Вест Хэма.

Напомним, что в Серии А уже выступают два игрока сборной Украины. Руслан Малиновский защищает цвета Аталанты, а Евгений Шахов играет за Лечче.

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