Ярмоленко в Вест Хэме 2020/21: продать нельзя оставить – мнение британского СМИ, озвучившего вердикт украинцу

Английские журналисты не уверены в перспективах Андрея Ярмоленко в Вест Хэме. По их мнению, украинец достоин места в команде, но в то же время его не видят в основной обойме Дэвида Мойеса.

Британские журналисты, пользуясь вынужденной паузой в сезоне 2019/20, проанализировали перспективы всех без исключения футболистов Вест Хэма, цвета которого защищает Андрей Ярмоленко. За 9 туров до финиша Премьер-лиги команда Дэвида Мойеса балансирует на грани зоны вылета. У "молотов" 27 набранных очков – столько же у Борнмута и Уотфорда, которые уступают Вест Хэму лишь по разнице мячей. Астон Вилла отстает на 2 балла, и даже последний Норвич еще не совсем безнадежен – 21 пункт. Если чемпионат все же возобновится, то борьба за выживание будет крайне ожесточенной – на кону не только место в элитном дивизионе топового чемпионата мира, но и серьезные деньги. В условиях кризиса этот фактор ни в коем случае не следует отбрасывать.

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На днях ФИФА приняла официальное решение об изменении дат летнего трансферного окна-2020. Как оно будет на практике – не знает никто, все зависит от даты завершения текущей кампании. Впрочем, очевидно, что клубы все же получат возможность усиления состава. Журналисты портала Football.London спрогнозировали перспективы всех 27-ми игроков первой команды Вест Хэма – кого стоит оставить, а от кого следует избавиться. С существенной ремаркой – при условии, что "молоты" сумеют сохранить прописку в АПЛ на следующий сезон.

Понятно, что нас, прежде всего, интересует Андрей Ярмоленко, для которого текущую кампанию нельзя назвать удачной. Вингер сборной Украины в последний раз выходил на поле еще в поединке против Саутгемптона 14 декабря. С тех пор 30-летний Ярмоленко восстанавливался от травмы бедра и готовился к возвращению на поле, но очень невовремя вмешалась эпидемия COVID-19, которая лишила футбола практически всю Европу.

По мнению СМИ, именно проблемы со здоровьем является основной бедой Ярмоленко в Лондоне. Когда он в форме, то заслуживает место в старте, поскольку на момент травмы считался одним из самых острых игроков в команде тогда еще Мануэля Пеллегрини.

"Ярмоленко – один из тех игроков, которые боролись с травмами, а потому не достиг тех высот, на которые способен. Но когда он играл, то продемонстрировал, что может забивать и создавать голы, поэтому этого футболиста стоит сохранить в команде", – подытожили журналисты свои впечатления о выступлениях украинского вингера.

По мнению издания, места в составе "молотов" заслуживают и конкуренты Ярмоленко – Пабло Форналс, Роберт Снодграс, Майкл Антонио и Джаррод Боуэн. Среди тех, кому "указали на выход", оказались, в частности, экс-полузащитник сборной Англии Джек Уилшир, Карлос Санчес, Артур Масуаку, Райан Фредерикс и голкипер Роберто.

К слову, за время отсутствия Ярмоленко Вест Хэм выиграл лишь 2 поединка АПЛ из последних 12-ти и набрал 8 очков. Для сравнения – в 15-ти матчах с украинцем на поле "молоты" победили 5 раз, 4 раза сыграли вничью и 6 раз уступили. За 829 минут в АПЛ Андрей забил 3 гола и отдал 1 ассист. Это уже несколько лучше, чем в сезоне 2018/19 – тогда Ярмоленко забил дважды и один раз ассистировал партнеру, а всего имел в активе лишь 549 минут.

Также журналисты того же Football.London в другом материале спрогнозировали стартовый состав команды Дэвида Мойеса на следующий сезон. Конечно, при условии, что "молоты" будут выступать в Премьер-лиге, ведь потенциальный вылет в Чемпионшип приведет к массовому уходу лидеров – не исключено, что в таком случае Вест Хэм покинет и украинский атакующий полузащитник. В любом случае, по мнению издания, ждать серьезных трансферов от Вест Хэма не стоит – как и все другие клубы, лондонцы существенно пострадали от финансового кризиса из-за прерывания сезона. Поэтому, по мнению репортеров портала, костяк команды Дэвида Мойеса будут формировать имеющиеся футболисты. Парадоксально, но пока Ярмоленко не видят даже среди запасных. И это в то время, как сами же отмечают его потенциал!

К слову, после прихода Дэвида Мойеса активно распространялись слухи о возможном уходе Ярмоленко. В зимнее трансферное окно украинцем якобы активно интересовался турецкий Бешикташ. По информации британских СМИ, Андрей получает 115 тысяч фунтов в неделю – это самый высокий показатель в команде, но сказать, что вингер отрабатывает эти деньги, нельзя ни в коем случае. Пять голов и два ассиста – не совсем тот показатель, которого ждали в Лондоне, подписывая игрока дортмундской Боруссии за 20 млн евро летом 2018-го... Даже в Германии показатели были лучше – 26 матчей, 6 голов и 6 голевых передач. Регресс украинца повлиял и на его трансферную стоимость – тот же Transfermarkt менее чем за год снизил цену Андрея с 20 до 9,5 млн евро. Негативная тенденция очевидна.

К сожалению, после ухода из Динамо Ярмоленко лечится гораздо больше, чем играет, ведь проблемы начались еще в дортмундской Боруссии. Недавно сам Андрей заявил, что готов через некоторое время вернуться в УПЛ. "Динамо – моя родная команда, всегда с теплотой в сердце говорю об этом клубе. Посмотрим, что будет в будущем, как все сложится, но не исключаю вариант возвращения в киевский клуб. Если я буду нужен, то всегда рад помочь", – заявлял Ярмоленко буквально 2 недели назад.

Заметим, контракт Андрея с Вест Хэмом истекает 30 июня 2022 года с опцией продления еще на сезон.

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