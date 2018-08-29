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Ярмоленко в матче Уимблдон – Вест Хэм: видео всех действий украинца, продуктивно отыгравшего 90 минут

10:49 226 Читати українською
Ярмоленко в матче Уимблдон – Вест Хэм: видео всех действий украинца, продуктивно отыгравшего 90 минут
Андрей Ярмоленко против Уимблдона в Кубке лиги – видео / фото Вест Хэм

Андрей Ярмоленко дебютировал в стартовом составе Вест Хэма. Украинец сыграл против Уимблдона в Кубке Лиги 90 минут и был заменен в компенсированное время.

Прежде всего отметим, что Ярмоленко чудом не забил дебютный гол за лондонский клуб – игрок Уимблдона вынес мяч из пустых ворот головой после удара 28-летнего украинца. Андрей также традиционно много финтил, обострял и отдал минимум 3 роскошных паса, после которых партнеры могли забивать, но не сложилось. Экс-динамовец 4 раза пробивал по воротам, из которых 2 – точно. Чувствовалась и отсутствие весомой игровой практики – брака в передачах было достаточно, хватало и неудачных игровых решений.

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В целом украинец может занести этот матч себе в актив. Несмотря на некоторые критические отзывы общая реакция на его игру была положительной.

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