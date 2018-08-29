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Вест Хэм с Ярмоленко совершил камбэк в Кубке английской лиги против Уимблдона

00:05 260 Читати українською
Вест Хэм с Ярмоленко совершил камбэк в Кубке английской лиги против Уимблдона
Уимблдон – Вест Хэм / Фото ФК Уимблдон

В матче 1/32 финала Кубка английской лиги Вест Хэм одержал волевую победу над Уимблдоном.

Уже на 2-й минуте поединка "молотобойцы" не смогли заблокировать удар Джо Пиготта, после которого мяч попал в сетку ворот. Это был один из 2-х ударов, на которые нанесли игроки Уимблдона за весь матч. На 18-й минуте 2-ю желтую получил Родни Макдональд, оставив представителя 3-го дивизиона Англии в меньшинстве.

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Вест Хэм сразу бросился спасать ситуацию, и несмотря на большое количество моментов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Уимблдона.

Во второй половине встречи на поле появился Фелипе Андерсон и выровнял ситуацию на 63-й минуте. До конца поединка игроки Вест Хэма забили еще дважды. Отмечались Анжело Огбонна и Хавьер Чичарито.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко провел на поле 90 минут, но не сумел отличиться результативными действиями.

Кубок английской лиги, 1/32 финала

Уимблдон – Вест Хэм – 1:3

Голы: Пиготт, 2 – Андерсон, 63, Огбонна, 83, Чичарито, 90+2

Вилучення: Макдональд, 18

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Теги
Англия Кубок английской лиги Вест Хэм Вест Хэм АФК Уимблдон Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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