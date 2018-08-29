Ярмоленко у матчі Вімблдон – Вест Хем: відео усіх дій українця і дуже неоднозначна реакція фанатів

Андрій Ярмоленко дебютував у стартовому складі Вест Хема. Українець зіграв проти Вімблдона у Кубку ліги 90 хвилин і був замінений у компенсований час.
Насамперед відзначимо, що Ярмоленко дивом не забив дебютний гол за лондонський клуб – гравець Вімблдона виніс м'яч з порожніх воріт головою після удару 28-річного українця. Андрій також традиційно багато фінтив, загострював і віддав мінімум 3 розкішні паси, після яких партнери могли забивати, але не склалось. Екс-динамівець 4 рази пробивав по воротах, з яких 2 – влучно. Відчувалась і відсутність вагомої ігрової практики – браку в передачах було вдосталь, вистачало і невдалих ігрових рішень.
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Загалом українець може занести цей матч собі в актив. Попри немалі критичні відгуки у цілому реакція на його гру була схвальною.
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Головний інсайдер ВХЮ відзначає, що команда грала проти середняка 3-го за статусом дивізіону та ще й у більшості, але "Ярмоленко показав, що у нього є талант". Не Андерсон, який вийшов і зробив велику різницю, але хоч щось.
"Ярмоленко – єдиний гравець на полі, який намагається виграти для нас цю гру".
"Ярмоленко – це чистий клас. Він повинен грати кожну гру в основі"
"Ярмоленко і Снодграс вразили сьогодні. Потрібно однозначно випускати Ярмоленка у старті на Вулверхемптон, якщо він повністю готовий!"
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"Ярмоленко у 10 разів кращий за Антоніо. Він буде витворяти чудові речі проти команд, 7 гравців яких не сидять у своєму штрафному".
Водночас з'явились і негативні та іронічні коментарі, як оцей: "Що не так з Ярмоленком. Якийсь тип, схожий на нього, вкрав його футболку".
Оглядач The Guardian тролить українця за його форму: "Андрій грає на Кінгсмідоу потішно. Він буде радий почути, що внизу по дорозі розташований великий B&Q".
Нарікають і на те, що гравець, який діє на правому фланзі, завжди старається підправити під ліву: "У Ярмоленка є права нога?"
"На мій погляд, що більше цей Ярмоленко старається, то гірше виходить"
"Ярмоленку потрібно швидко пристосуватися до англійського футболу. Занадто повільно, біг підтюпцем, обрізки".
"Чи можна організувати пошукову групу для того, щоб знайти праву ногу Ярмоленка?"
"Ярмоленко нагадує Фегулі. Думаю, у нього будуть деякі чудові матчі за нас, але також ми побачимо у його виконанні гру, через яку фанати рватимуть на собі волосся".