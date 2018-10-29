Ярмоленко успешно перенес операцию – игрока отправили домой на День рождения

Врачи лондонской больницы сделали важный подарок украинскому полузащитнику Вест Хэма Андрею Ярмоленко на его День рождения.

В одной из элитных лондонских клиник провели операцию на поврежденном ахилле Андрею Ярмоленко. К счастью, процедура прошла успешно, сообщает издание Команда 1.

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Полузащитник сборной Украины уже выписали из больницы и отправили к семье, в кругу которой он сможет отпраздновать свой День рождения. Сегодня, 23 октября, Андрею Ярмоленко исполняется 29 лет.

Редакция "Футбол 24" также поздравляет лидера сборной Украины с праздником и желает ему скорейшего возвращения на поле для покорения новых вершин!

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