Вест Хэм с Ярмоленко и без – красноречивая разница, или Что будет дальше

Андрей Ярмоленко в стартовом составе и за его пределами – известный статистический портал Whoscored подготовил интересную статистику выступлений правого полузащитника сборной Украины за Вест Хэм.

В субботу Ярмоленко получил тяжелую травму ахиллова сухожилия в матче Вест Хэм - Тоттенхэм. Казалось, он просто неудачно ступил на газон, однако на серьезность повреждения повлияли удары по ахиллу, которые Андрей получил в последних играх за сборную Украины и клуб. Его будет очень не хватать лондонском клубу. Английский журналист Мэтью Нэш рассказал, что "молоты" осознавали риск подписания украинца, у которого уже были проблемы с ахиллом во времена выступлений за Боруссию Дортмунд.

Руководство ВХЮ, впрочем, делало большую ставку на 28-летнего игрока, помня его результативные выступления за киевское Динамо (в последний сезон в Киеве приложился к 29-и голам). Впрочем, и в сезон игры в Германии он успел 10 голов забить и 9 раз помочь отличиться ассистом (если считать динамовские 4+2 перед трансфером в Бундеслигу).

Вест Хэм – Тоттенхэм: травма Ярмоленко, шокировавшая Арнаутовича, или Чемпион мира спасает лучший старт в истории

У фанатов Вест Хэма только начал разгораться аппетит в предвкушении новых успехов украинца, как он травмировался. Жаль, ведь до сих пор 8 матчей было сыграно против команд из топ-10 таблицы, а дальше будут более легкие соперники, где можно лучше себя проявить. За чуть более чем 2 месяца в английской Премьер-лиге Ярмоленко 5 раз выходил в стартовом составе и 4 - на замену. Показательный момент - все матчи, в которых Андрей оказывался за пределами основы, его команда проиграла (100%). При этом пропускали в среднем 2,5 гола за игру, а забивали только 0,5.

А вот когда украинский вингер выходил с первых минут, его команда выигрывала и проигрывала по 2 матча (40%). Голов Вест Хэм забивал в два раза больше (1,2), пропускал в три раза меньше (0,8)! Точность передач экс-динамовца в АПЛ составляла 82,3%. В среднем Ярмоленко отдавал 22 с половиной паса за игру, из которых ключевыми для атаки было всего 0,6 (в сборной почти в 3 раза больше). Ударов наносил 0,7 из пределов штрафной, 0,3 с более дальнего расстояния. В обороне в составе "молотов" действовал примерно в 3 раза менее продуктивно, чем в матчах Лиги наций за Украину - ни один показатель не выходил за пределы 0,4 за игру.

Вест Хэм вообще становится каким-то нефартовым местом для атакующих игроков. Кэрролл, Лансини, Уилшер, теперь Ярмоленко. Все выбывали надолго. Арнаутович регулярно испытывает проблемы со здоровьем, пропуская некоторые матчи. В полузащите вообще пропасть: 6 травмированных.

Кто заменит украинца в Лондоне? Английские и итальянские таблоиды утверждают, что ВХЮ снова нацелился на атакующего полузащитника Севильи Франко Васкеса (еще один игрок с рабочей левой). Итальянец аргентинского происхождения способен также сыграть на правом фланге, хотя основная его позиция - десятка. Летом "молоты" хотели его приобрести, но в итоге остановились на более фланговых игроках (Андерсон и Ярмоленко). Есть еще Ясин Браими, который может прийти на левый край, тогда как Фелипе переместится на правый.

Не исключен и вариант, что Пеллегрини обойдется своими резервами по крайней мере до лета. Есть универсальные бойцы Снодграс и Антонио, а молодой Диангана сенсационно стал тем, кто заменил Ярмоленко, когда тот не смог продолжить игру. Грейди является воспитанником Вест Хэма, и большинство фанатов хотели бы сейчас видеть 20-летнего парня на правом фланге. Он уже успел стать лучшим игроком матча Кубка лиги.





В Англии отмечают его игровое сходство с Андреем. Парень левоногий, но лучше чувствует себя справа, быстрый, любит идти в обыгрыш, не боится брать игру на себя. Диангана провел добротный матч против Тоттенхэма: две удачные попытки дриблинга, 3 точных лонгболла, 1 удар, 9 из 11 выигранных единоборств. Академия "молотов" выпускала немало талантов в прошлом, но в последнее время было хуже. Лишь 19-летний Деклан Райс пробился в основу и даже сыграл 40 матчей. Теперь "Дианг" имеет шанс стать новым кумиром болельщиков ВХЮ.

"Ярмоленко vs проклятие": как фанаты Вест Хэма реагировали на травму украинца, а болельщики Тоттенхэма обижали Андрея