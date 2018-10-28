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Ярмоленко успішно переніс операцію – гравця відправили додому на День народження

23 жовтня 08:49 3038 Читать на русском
Ярмоленко успішно переніс операцію – гравця відправили додому на День народження
Андрій Ярмоленко / Фото ФК Вест Хем

Лікарі лондонської лікарні зробили важливий подарунок українському півзахиснику Вест Хема Андрію Ярмоленку на його День народження.

В одній із елітних лондонських клінік провели операцію на пошкодженому ахіллі Андрію Ярмоленку. На щастя, процедура пройшла успішно, повідомляє видання Команда 1.

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Півзахисника збірної України вже виписали з лікарні та відправили до сім'ї, в колі якої він зможе відсвяткувати свій День народження. Сьогодні, 23 жовтня, Андрію Ярмоленку виповнюється 29 років.

Редакція "Футбол 24" також вітає лідера збірної України зі святом і бажає йому якнайшвидшого повернення на поле для підкорення нових вершин!

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Теги
Англія Головне Вест Хем Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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