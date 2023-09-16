Полузащитник "бело-синих" Андрей Ярмоленко заверил, что команда сделает все, чтобы вернуться на вершину УПЛ.

"Вылет из еврокубков не повлияет на мотивацию Динамо в УПЛ. Двойная мотивация была у нас и перед началом чемпионата, потому что прошлый сезон мы закончили на четвертом месте, где просто не может находиться такая команда, как Динамо.

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Все ребята и я прекрасно это понимаем, поэтому в нынешнем чемпионате другого результата, кроме первого места, для нас просто не существует.

После возвращения из сборных мы уже провели теоретическое занятие, разобрали нашу игру против Бешикташа. Готовимся в привычном режиме. К сожалению, сейчас много наших игроков травмированы, это нехорошо, но надо выходить из этой ситуации. Работаем, поднимаем настроение друг другу и с позитивным настроем готовимся к игре против Ворсклы", – цитирует Ярмоленко официальный сайт Динамо.

Напомним, уже в понедельник, 18 сентября, Динамо возвращается к матчам УПЛ после длительной паузы (последний раз в чемпионате Украины киевляне играли еще 20 августа с Черноморцем, которому уступили 2:3. Следующие два поединка были перенесены из-за участия команды Луческу в еврокубках). "Бело-синие" в рамках 7-го тура УПЛ будут принимать Ворсклу.

После 6-ти туров Динамо идет в турнирной таблице УПЛ на десятой строчке, набрав 6 очков и имеет 3 игры в запасе.

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