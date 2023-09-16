"Виліт з єврокубків не вплине на мотивацію Динамо в УПЛ. Подвійна мотивація була у нас і перед початком чемпіонату, бо минулий сезон ми закінчили на четвертому місці, де просто не може перебувати така команда, як Динамо.

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Усі хлопці і я прекрасно це розуміємо, тому в нинішньому чемпіонаті іншого результату, окрім першого місця, для нас просто не існує.

Після повернення зі збірних ми вже провели теоретичне заняття, розібрали нашу гру проти Бешикташа. Готуємося у звичному режимі. На жаль, зараз багато наших гравців травмовані, це недобре, але треба виходити із цієї ситуації. Працюємо, підіймаємо настрій одне одному та з позитивним налаштуванням готуємося до гри проти Ворскли", – цитує Ярмоленка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вже у понеділок, 18 вересня, Динамо повертається до матчів УПЛ після тривалої паузи (востаннє у чемпіонаті України кияни грали ще 20 серпня з Чорноморцем, якому поступились 2:3. Наступні два поєдинки було перенесено через участь команди Луческу у єврокубках). "Біло-сині" в рамках 7-го туру УПЛ прийматимуть Ворсклу.

Після 6-ти турів Динамо йде у турнірній таблиці УПЛ на десятій сходинці, набравши 6 очок і має 3 гри в запасі.

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