В понедельник, 18 сентября, Динамо возвращается к матчам УПЛ после длительной паузы (последний раз в чемпионате Украины киевляне играли еще 20 августа с Черноморцем, которому уступили 2:3. Следующие два поединка были перенесены из-за участия команды Луческу в еврокубках). "Бело-синие" в рамках 7-го тура УПЛ будут принимать Ворсклу.

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Как сообщает официальный сайт Динамо, в матче с полтавчанами не сыграют Константин Вивчаренко и Николай Шапаренко. Последний восстанавливается от травмы, из-за которой покинул расположение сборной Украины перед игрой с Англией.

Микроповреждение имеет и другой полузащитник киевлян Владимир Шепелев. Правый защитник Александр Тымчик, который также покинул расположение сборной из-за проблем со здоровьем, тренируется по индивидуальной программе.

Напомним, после 6-ти туров Динамо идет в турнирной таблице УПЛ на десятой строчке, набрав 6 очков и имеет 3 игры в запасе. Ворскла с 9-ю пунктами и дополнительным матчем шестая.

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