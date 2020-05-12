Ярмоленко учит фанатов Вест Хэма, как правильно говорить на украинском языке

Полузащитник сборной Украины и английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко провел лингвистический мастер-класс для болельщиков своего клуба.

Лондонский клуб в Твиттере опубликовал видео, на котором Андрей Ярмоленко обращается к фанатам с предложением попробовать изучить еще какой-то язык. В частности, наш легионер предложил начать со слова "Успіхів".

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"Молодые "молоты", вы можете изучить другой язык? Хочу, чтобы вы попытались научиться говорить что-то на украинском языке! Не забудьте потом показать нам свои успехи", – подписали видео в клубе на официальной странице Вест Хэма в социальной сети Твиттер.

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