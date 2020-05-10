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Эротическая пауза: топ-30 фото соблазнительных барышень, которые скучают по Ярмоленко, Лунину, Месси и Роналду

19:15 56 Читати українською
Эротическая пауза: топ-30 фото соблазнительных барышень, которые скучают по Ярмоленко, Лунину, Месси и Роналду
Она за Ливерпуль с детства / Futbol Babes
Олег Бабий Олег Бабий

В ожидании восстановления европейских чемпионатов "Футбол 24" разогревает остывшие мужские сердца.

Ну что, планета постепенно приходит в себя после сокрушительного удара коронавируса. Уже стартовала корейская К-лига, на подходе – надежные и дисциплинированные полки немецких лиг. Их опыт должен вдохновить другие страны.

Легендарная Твиттериада также находится на своеобразном карантине давно (и надолго), поэтому на помощь пришел Twitter-аккаунт FutbolBabes, который собрал фотографии очаровательных фанаток клубов и национальных сборных со всего мира.

Любуемся и мечтаем. О футболе, конечно же :)

1. Тигрес (Монтеррей, Мексика)

тигрес

2. Арсенал (Лондон, Англия)

арсенал

3. Сборная Аргентины

аргентина

4. Рома (Рим, Италия)

рома

5-6. Вест Хэм (Лондон, Англия)

вест хем

вест хем

7. Сборная Бразилии

бразилія

8. Милан (Италия)

мілан

9. Марсель (Франция)

марсель

10. Сборная Исландии

ісландія

11. Челси (Лондон, Англия)

челсі

12. Лацио (Рим, Италия)

лаціо

13. Сборная Колумбии

колумбія

14-15. Ева Мурати, албанская актриса и телеведущая

ева мураті

ева мураті

16. Реал (Мадрид, Испания)

реал

17. Ривер Плейт (Буэнос-Айрес, Аргентина)

рівер плейт

18-19. Манчестер Юнайтед (Англия)

мю

мю

20. Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина)

бока хуніорс

21-22. Барселона (Испания)

барселона

барселона

23-24. Ювентус (Турин, Италия)

ювентус

ювентус

25. Тоттенхэм (Лондон, Англия)

тоттенхем

26. Расинг (Авельянеда, Аргентина)

расінг

27-28. Интер (Милан, Италия)

інтер

інтер

29-30. Ливерпуль (Англия)

ліверпуль

ліверпуль

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