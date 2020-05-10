Эротическая пауза: топ-30 фото соблазнительных барышень, которые скучают по Ярмоленко, Лунину, Месси и Роналду

Она за Ливерпуль с детства / Futbol Babes

В ожидании восстановления европейских чемпионатов "Футбол 24" разогревает остывшие мужские сердца.

Ну что, планета постепенно приходит в себя после сокрушительного удара коронавируса. Уже стартовала корейская К-лига, на подходе – надежные и дисциплинированные полки немецких лиг. Их опыт должен вдохновить другие страны.

Легендарная Твиттериада также находится на своеобразном карантине давно (и надолго), поэтому на помощь пришел Twitter-аккаунт FutbolBabes, который собрал фотографии очаровательных фанаток клубов и национальных сборных со всего мира.

Любуемся и мечтаем. О футболе, конечно же :)

1. Тигрес (Монтеррей, Мексика)

2. Арсенал (Лондон, Англия)

3. Сборная Аргентины

4. Рома (Рим, Италия)

5-6. Вест Хэм (Лондон, Англия)

7. Сборная Бразилии

8. Милан (Италия)

9. Марсель (Франция)

10. Сборная Исландии

11. Челси (Лондон, Англия)

12. Лацио (Рим, Италия)

13. Сборная Колумбии

14-15. Ева Мурати, албанская актриса и телеведущая

16. Реал (Мадрид, Испания)

17. Ривер Плейт (Буэнос-Айрес, Аргентина)

18-19. Манчестер Юнайтед (Англия)

20. Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина)

21-22. Барселона (Испания)

23-24. Ювентус (Турин, Италия)

25. Тоттенхэм (Лондон, Англия)

26. Расинг (Авельянеда, Аргентина)

27-28. Интер (Милан, Италия)

29-30. Ливерпуль (Англия)

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