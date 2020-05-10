Эротическая пауза: топ-30 фото соблазнительных барышень, которые скучают по Ярмоленко, Лунину, Месси и Роналду

В ожидании восстановления европейских чемпионатов "Футбол 24" разогревает остывшие мужские сердца.
Ну что, планета постепенно приходит в себя после сокрушительного удара коронавируса. Уже стартовала корейская К-лига, на подходе – надежные и дисциплинированные полки немецких лиг. Их опыт должен вдохновить другие страны.
Легендарная Твиттериада также находится на своеобразном карантине давно (и надолго), поэтому на помощь пришел Twitter-аккаунт FutbolBabes, который собрал фотографии очаровательных фанаток клубов и национальных сборных со всего мира.
Любуемся и мечтаем. О футболе, конечно же :)
1. Тигрес (Монтеррей, Мексика)
2. Арсенал (Лондон, Англия)
3. Сборная Аргентины
4. Рома (Рим, Италия)
5-6. Вест Хэм (Лондон, Англия)
7. Сборная Бразилии
8. Милан (Италия)
9. Марсель (Франция)
10. Сборная Исландии
11. Челси (Лондон, Англия)
12. Лацио (Рим, Италия)
13. Сборная Колумбии
14-15. Ева Мурати, албанская актриса и телеведущая
16. Реал (Мадрид, Испания)
17. Ривер Плейт (Буэнос-Айрес, Аргентина)
18-19. Манчестер Юнайтед (Англия)
20. Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина)
21-22. Барселона (Испания)
23-24. Ювентус (Турин, Италия)
25. Тоттенхэм (Лондон, Англия)
26. Расинг (Авельянеда, Аргентина)
27-28. Интер (Милан, Италия)
29-30. Ливерпуль (Англия)
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