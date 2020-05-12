Ярмоленко навчає фанатів Вест Хема, як правильно розмовляти українською мовою

Півзахисник збірної України та англійського Вест Хема Андрій Ярмоленко провів лінгвістичний майстер-клас для вболівальників свого клубу.

Лондонський клуб у Твіттері опублікував відео, на якому Андрій Ярмоленко звертається до фанатів з пропозицією спробувати вивчити ще якусь мову. Зокрема, наш легіонер запропонував розпочати зі слова "Успіхів".

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"Молоді "молоти", ви можете вивчити іншу мову? Хочу, щоб ви спробували навчитися говорити щось українською мовою! Не забудьте потім продемонструвати нам свої успіхи", – підписали відео у клубі на офіційній сторінці Вест Хема у соціальній мережі Твіттер.

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