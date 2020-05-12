8 голов и видео в стиле старых компьютерных игр – один из самых крутых обзоров матчей конкурентов Милевского

Белорусская Высшая лига, которая остается единственным европейским чемпионатом, не ушедшим на паузу из-за пандемии коронавируса, продолжает удивлять поклонников футбола.

Футбольный клуб БАТЭ на своем официальном сайте представил видеообзор матча 8-го тура чемпионата Беларуси, в котором барисовская команда на выезде одолела Смолевичи со счетом 5:3.

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Изюминкой ролика, в котором показаны самые интересные фрагменты матча стала подача: видео было создано в формате 2D – в стиле знакомых многим с детства футбольных симуляторов на Dendy или Nintendo.

К слову, БАТЭ после 8-ми туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси, набрав 16 очков, Смолевичи с 3 баллами идут предпоследними.

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